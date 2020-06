La Serie A fa blocco contro l’algoritmo: Inter e Bologna in prima linea – GdS

Giuseppe Marotta e Claudio Fenucci esprimono il parere contrario, di Inter e Bologna, ad una classifica stilata tramite playoff o algoritmo. La gran parte dei club di Serie A si allinea con il loro pensiero. Ma va trovata una soluzione in caso di nuovo stop

BOCCIATO – Il presidente della FIGC Gabriele Gravina aveva lanciato l’ipotesi pochi giorni fa (QUI le sue parole). La Serie A deve cautelarsi, in caso di nuovo stop improvviso. E deve farlo prima che ricominci la musica, altrimenti potrebbe essere troppo tardi per cambiare le regole. Le prime proposte, playoff e playout e l’utilizzo di un algoritmo per congelare la classifica, non hanno riscosso grande successo. Anzi, come sottolinea Giuseppe Marotta: «L’algoritmo non può essere una soluzione. Come può considerare l’imprevedibile che è alla base del calcio?». I dubbi dell’Inter sono quelli della grande maggioranza dei club di Serie A. Anche il Bologna non esita a dirsi pubblicamente contrario.

IPOTESI – L’algoritmo, ma anche playoff e playout, soffoca il merito sportivo, secondo i club. I fattori da tenere in considerazione potrebbero essere diversi, non soltanto la media punti per partite giocate. La scelta di questi fattori, come i precedenti scontri diretti e non solo, potrebbe fare tutta la differenza del mondo in termini di classifica generale. L’algoritmo, paradossalmente, è riuscito a mettere tutti d’accordo. I club di Serie A, Inter compresa, la considerano un’ipotesi impraticabile, che verrà discussa nel prossimo Consiglio Federale.

CONTRARI – L’opinione di Giuseppe Marotta potrebbe sintetizzare quella della quasi totalità dei club di Serie A: «Siamo assolutamente contrari a qualsiasi soluzione alternativa che non sia quella di finire il campionato o cristallizzare la classifica. Se non si potrà chiudere il campionato è perché sarà ripartita l’epidemia. E allora non vedo come si possano giocare playoff e playout. Meglio considerare la classifica fino a quel punto». La pensa più o meno allo stesso modo l’ad del Bologna Claudio Fenucci: «Premesso che l’obiettivo di tutti è finire il campionato alla trentottesima giornata, credo sia prematuro affrontare l’argomento algoritmo, perché non sappiamo esattamente di cosa si tratti. Mi pare che possa avere una sua funzione nel classificare le squadre di Serie C, che sono divise in più gironi e con più classifiche. Ma nel contesto di un campionato come la Serie A ritengo come ultima ratio, se ci dovessimo fermare, che il criterio più idoneo sia determinare la classifica sulla base della media punti in rapporto alle partite giocate».

Fonte: La Gazzetta dello Sport