La Serie A esulta, ma oggi importante consiglio federale: ecco i temi – TS

“Tuttosport” sottolinea che il mondo del calcio, ottenute delle date per la Serie A, ha ancora molte cose da decidere.

NUOVA RIUNIONE – La Serie A ha ottenuto la ripresa degli allenamenti e delle date certe. Ma non c’è tempo per rifiatare. Oggi a mezzogiorno si svolgerà un importantissimo consiglio federale, chiamato a dipanare diverse questioni. Tecniche, burocratiche, ma anche di sostanza.

TEMI CALDI Per le questioni tecniche si parlerà delle date per le licenze nazionali e i dispositivi che permettano ai club di prolungare i contratti in scadenza al 30 giugno. Per quanto concerne le linee guida per i campionati la sensazione è che si intraprenda la strada di giocare il più possibile. La Serie A partirebbe il 13 o il 20 giugno. Da tenere in considerazione che Serie B e Serie C non hanno termini rigorosi da rispettare per la chiusura come il massimo campionato. Una buona fetta di sqyadra della serie cadetta vorrebbero giocarsi sul campo le loro possibilità. Per la Lega Pro è molto difficile che oggi si accetti l’istanza delle tre promozioni per le prime dei gironi, più la quarta con meccanismo aritmetico e retrocessioni bloccate. Probabile si decreti lo stop al calcio dei dilettanti.