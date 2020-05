La Serie A e un mercato difficile: prima vendere, poi scambi – CdS

Il “Corriere dello Sport” sottoliena le difficoltà dei club di Serie A per operare nel prossimo calciomercato.

PROBLEMI DI BILANCIO – Partenza col freno a mano tirato per il calciomercato italiano. Lo stop forzoso del campionato ha modificato radicalmente i modelli di business dei 20 club di Serie A. Azzerati i ricavi da botteghino, rimodulati i contratti di sponsorizzazione, l’unica ancora di salvezza è il budget dei diritti tv. Che le emittenti, Sky in testa, non stanno onorando. Senza un accordo la stragrande maggioranza dei club non avrà a disposizione le cifre per muoversi sul mercato in entrata. E a luglio inoltre ci sarebbe il pagamento della prima rata (bimestrale anticipata) dei diritti tv 2020/2021.

SITUAZIONE DIFFICILE – Il braccio di ferro tra Lega Serie A ed emittenti impone prudenza. Il ridimensionamento è possibile. Si percepisce una certa preoccupazione tra gli addetti ai lavori. Molti club saranno obbligati a vendere e così aumenteranno prestiti e scambi. Quest’ultima formula permetterà ai club di non svalutare i cartellini dei giocatori, continuando a generare plusvalenze. Nell’estate 2019 solo quattro club hanno presentato un saldo positivo nel rapporto tra acquisit e cessioni: Juventus, Genoa, Atalanta e Udinese. Per il fairplay finanziario infine la Uefa ha fatto sapere che renderà meno stringenti i parametri. Ma come deve ancora comunicarlo.