La Serie A Ã¨ solidale, l’idea Ã¨ regalare i tamponi ai cittadini – TS

La Serie A è solidale, l’idea è regalare i tamponi ai cittadini – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” riporta che le società di Serie A vogliono aiutare nell’emergenza coronavirus donando tamponi ai cittadini.

TAMPONI REGALATI – Riguardo al protocollo medico della Figc c’è la perplessità circa la necessità di un alto numero di tamponi per i componenti del gruppo squadra. Già da qualche giorno i club si stanno attrezzando per acquistare autonomamente i tamponi che poi faranno analizzare in laboratori privati, senza incidere sulla sanità pubblica. Da qualche tempo c’è la proposta di contribuire a livello pubblico da parte dei club. Un’idea della Figc, esposta da Gravina: “Ogni società comprerà mille tamponi, ma ne pagherà il doppio in modo da lasciarne altrettanti alle persone che ne hanno bisogno”. Un’iniziativa che trova d’accordo anche l’Aic che non vuole in alcun modo alimentare la sensazione di privilegi.