La Serie A e l'ostacolo quarantena: test più fitti e il caso Ibrahimovic

Il “Corriere dello Sport” analizza l’ostacolo maggiore per la conclusione del campionato di Serie A. Lega e FIGC lavorano sull’esempio del caso Ibrahimovic. Ecco perché lo svedese può fare scuola e ammorbidire il Comitato tecnico-scientifico

EQUILIBRIO SOTTILE – È il pericolo più grande per la conclusione naturale del campionato di Serie A. Un castello di carte costruito con grande fatica dalla FIGC e dalla Lega, ma che rischia di cadere giù al primo spiffero di vento. O meglio, al primo positivo. La quarantena, obbligatoria per tutti coloro entrati in contatto con un positivo, rischia di complicare il dipanarsi di un calendario ultrafitto. A partire da domani, quando si comincerà a fare sul serio, con la prima delle due semifinali di Coppa Italia tra Juventus e Milan. Per evitare un secondo baratro, e uno stop ancor più fragoroso del primo, la FIGC sta lavorando su più fronti.

LO SVEDESE – In primis, sottolinea il “Corriere dello Sport”, c’è il caso Zlatan Ibrahimovic a poter far scuola. Premesso che sono necessari due tamponi negativi (nell’arco di 48 ore) per scongiurare il rischio di contagio, allo svedese fu applicato un protocollo più “light” a suo tempo. Di ritorno dalla quarantena svedese, l’ex Barcellona e PSG avrebbe dovuto sottoporsi a 14 giorni di isolamento precauzionale. Rientrato in Italia, fu deciso che il lockdown avrebbe potuto svolgersi a Milanello, così da permettergli di allenarsi. A quel punto, però, lo svedese venne sottoposto ad un doppio tampone (negativo) nell’immediato. Risultato: via libera dall’ASL e lo svedese fu libero di aggregarsi al gruppo squadra dal giorno successivo.

IPOTESI – Il caso Ibrahimovic è la direzione lungo cui Lega Serie A e FIGC vogliono orientare il Comitato tecnico-scientifico. Se il periodo di quarantena non può essere scollato dalla rigidità dei 14 giorni, perché non provare a dimostrare in anticipo il mancato contagio? Secondo gli studi, il tempo di incubazione del virus varia dai 12 ai 14 giorni, ma la media si registra intorno ai 7. Pertanto, se ad una settimana dal contatto con un positivo non vengono fuori sintomi, i vertici del pallone vorrebbero “scagionare”, l’atleta dalla quarantena piena, con un doppio test che accerti il mancato contagio. Il problema più grosso è convincere il Comitato del governo a muoversi su questa linea: dev’essere l’ASL a certificare l’avvenuta guarigione. Ibra, in tal senso, potrebbe far scuola.

I TEST – Ma il piano della FIGC e della Lega Serie A è molto più articolato: un altro nodo chiave è quello di accorciare la distanza temporale tra un ciclo di tamponi e l’altro. Al momento, calciatori e staff vi si sottopongono ogni 4 giorni. C’è volontà di svolgerli ogni due giorni, per scongiurare al massimo il rischio di positivi sotto traccia. Va da sé che il problema più grande resta la reperibilità dei reagenti per i tamponi. Ma in queste prime settimane anche nelle zone a rischio (Lombardia) i club hanno trovato il modo di arrangiarsi. La Coppa Italia sarà un crash-test fondamentale per capire come muoversi in futuro. In parallelo, la FIGC cerca anche un ente terzo a cui affidare la gestione di tutti i tamponi della Serie A. Il favorito è Synlab, che ha punti di prelievo in tutta Italia. C’è volontà di centralizzare al massimo i controlli per evitare eventuali furbate da parte dei club.

