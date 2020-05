La Serie A aspetta un sÃ¬, il percorso verso la ripresa – Sky

La Serie A aspetta un sì, il percorso verso la ripresa – Sky

E’ iniziata una settimana decisiva per il destino del campionato di Serie A in attesa di risposte per poter pianificare la ripresa del campionato. Il punto di Alessandro Alciato per Sky Sport

TEMPI DELLA POLITICA – Il calcio italiano deve seguire i tempi della politica: «Si stanno seguendo i tempi della politica, si aspetta che esca il decreto e dovrebbe arrivare il sì del comitato tecnico-scientifico. Per la ripresa degli allenamenti il 18 maggio bisogna aspettare i tempi dettati dalla politica. In una settimana ricca di eventi che messi tutti insieme potrebbero portare a una svolta. Oggi si attende il sì del comitato tecnico-scientifico e del Consiglio dei Ministri. C’è anche una riunione in Uefa sulle date per le nazionali e per gli Europei Under 21, poi si riunirà anche il direttivo dell’Aic e la giunta del Coni passando per il consiglio e l’assemblea di Lega Serie A. Si aspetta però un sì che sembra scontato per la ripresa degli allenamenti di gruppo il 18 maggio».