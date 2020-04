La Serie A aspetta ancora, allenamenti dal 18 maggio – TS

“Tuttosport” scrive che dopo il confronto con Spadafora la Serie A dovrà rimandare al 18 maggio la ripresa degli allenamenti.

MELINA – Due ore di confronto per ribadire che non è ancora possibile stabilire date ufficiali per la ripresa degli allenamenti. E tantomeno delle partite. Ma se non altro si è instaurata un’atmosfera più costruttiva tra i rappresentati del governo e del calcio. Il confronto è stato archiviato da tutti come costruttivo.

ANCORA ATTESA – Tradotto: non aspettatevi che il calcio riparta il 4 maggio. Ma è praticamente certa la data del 18. Per motivi di sicurezza, ma anche per esigenze politiche di far ripartire tutte le attività sportive insieme senza concedere una corsia preferenziale alla Serie A. Resta qualche speranza per la concessione degli allenamenti individuali anticipata, ma molto flebile.

RIPARTENZA CONGIUNTA – La ripartenza unificata dello sport è volontà di Malagò. Così accadrà: due settimane in più complicheranno i piani di Figc e Lega Serie A, ma i tempi per concludere la stagione ci sono. Senza far ricorso a formule fantasiose come i playoff. Insomma due settimane sono un compromesso accettabile che consente alle istituzioni, politiche e sportive, di ribadire la propria sovranità. Ora il ministro Spadafora si incontrerà con Speranza e poi trasmetterà tutto al consiglio dei ministri per il prossimo decreto del presidente Conte. Dal 18 riprenderanno gli allenamenti.