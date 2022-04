La Sampdoria è in caduta libera: 1-2 per la Salernitana! Sensi per 90 minuti

La trentatreesima giornata di Serie A è proseguita con le due sfide delle 14.30. Mentre l’Udinese ha vita facile con l’Empoli (vedi report), la Sampdoria cade in casa contro la Salernitana che ritrova la vittoria dopo lungo tempo imponendosi per 1-2. 90 minuti per Sensi con ammonizione finale

CADUTA LIBERA – La trentatreesima giornata di Serie A è proseguita alle ore 14.30 con la sfida vinta dall’Udinese contro l’Empoli e dal match tra Sampdoria e Salernitana. Prosegue il periodo nero dei blucerchiati di Marco Giampaolo che cadono in casa contro l’ultima in classifica che si impone per 1-2. I campani sbloccano la partita dopo appena 4′ dal fischio d’inizio con la rete di Fazio che incorna perfettamente il pallone da calcio d’angolo. Al 6′ arriva il raddoppio con Ederson che, raccolto il passaggio di testa di Djuric, scarta due difensori e mette in rete. Al 32′ squillo dei padroni di casa che accorciano con Caputo. Stefano Sensi, centrocampista di proprietà dell’Inter in prestito alla Sampdoria, è rimasto in campo per 90’+7 di recupero. La squadra di Giampaolo scivola al sedicesimo posto in classifica a 29 punti, 10 in più della Salernitana fanalino di coda (che ha due partite in meno).