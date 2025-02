La Russa: «Scudetto al Napoli? Non firmo! Decisivo Martinez, ma non Lautaro!»

La Russa, presidente del Senato e noto tifoso dell’Inter, lasciando Palazzo Lombardia ha parlato della lotta scudetto dei nerazzurri e lo scontro con il Napoli a fine settimana.

SFIDE IMPORTANTI – Ignazio La Russa ha espresso così la sua opinione riguardo le sfide imminenti dell’Inter: «Capolista? Inizia bene la settimana, ma l’importante è come finisce, cioè sabato sera! (ride, ndr). Sono indeciso se vederla a Napoli. Non volevo andare nel nuovo stadio della Juventus, e abbiamo perso, quindi ora sono indeciso e quindi meglio vederla in televisione (ride, ndr)».

Firma per un obiettivo? La Russa vuole tutto!

OBIETTIVI STAGIONALI – La Russa poi conclude parlando della fase finale del campionato e chi potrebbe essere decisivo, considerati gli obiettivi: «Firmerei per vincere la Champions League lasciando lo scudetto al Napoli? No, non firmo e voglio anche la Coppa Italia! Inzaghi e Conte sono due grandi allenatori, molto diversi, ma entrambi nel cuore degli interisti. L’uomo scudetto sarà Martinez, ma non Lautaro! Il portiere, perché avrà un compito difficilissimo, se è all’altezza sarà la novità che ci aiuta».