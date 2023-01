La Russa: «San Siro non va abbattuto! Compatibile con nuovo impianto»

Ignazio La Russa, a margine dell’evento organizzato da “Fratelli d’Italia” ha parlato a proposito della situazione legata a San Siro e al nuovo stadio di Inter e Milan

VINCOLO – Queste le parole di La Russa: «Mai sostenuto che vi è la possibilità di apporre un veto, o un vincolo all’abbattimento o alla costruzione di un nuovo stadio. Sgarbi? Non ha una delega. La sovrintendenza si è già espressa. Io personalmente ritengo che non vada abbattuto San Siro e che allo stesso tempo che Milano abbia un nuovo stadio. Io ho fatto un progetto chiaro che ho illustrato al Sindaco di compatibilità del mantenimento di San Siro e l’edificazione di un nuovo stadio. Con un risparmio, perché abbattere lo stadio costa alla società 50 milioni. E impedisce gli introiti per l’utilizzo di San Siro, che in 10 anni sono 100 milioni. Le due società si possono adeguare a mantenere due stadi, ci guadagnano, come la città».

SVANTAGGI – La Russa parla a proposito degli svantaggi derivanti da un abbattimento di San Siro: «Abbattere San Siro significa polveri sottili, tasporto dei detriti. Impossibilità, secondo me, di giocare nel nuovo stadio visto quello accanto in demolizione. Quello che è importante è che nessuno deve nascondersi dietro un vincolo. Tocca al Comune decidere. Io accetterò la decisione. L’unica cosa che non può fare il Sindaco Sala è nascondersi dietro un dito, in attesa delle elezioni. Deve dire cosa intende fare, il Governo non c’entra niente! È una questione milanese».

Fonte: Canale YouTube – Alanews