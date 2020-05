La Russa: “Lautaro Martinez? Se il Barcellona lo vuole paghi! Icardi-Inter…”

Condividi questo articolo

Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato, è in collegamento con “Calcio Weekend Live” su Sportitalia per parlare della “sua” Inter. Nel giorno della cessione ufficiale di Icardi al PSG (vedi articolo) si è espresso sull’ormai ex attaccante e su Lautaro Martinez, avvisando il Barcellona.

ATTACCANTI IN CIRCOLO – Ignazio La Russa analizza la questione delle punte dell’Inter: «Ho sempre apprezzato Mauro Icardi giocatore, al di là degli errori che ha fatto e della moglie. A me rimane il dubbio che potesse esserci un futuro felice per lui all’Inter, però alla fine abbiamo trovato Romelu Lukaku che non lo farà rimpiangere. Abbiamo anche trovato sessanta milioni, certo poteva essere venduto di più. Lautaro Martinez al Barcellona? C’è Lionel Messi che vuole giocare con lui. Se gli danno tutti i soldi che gli danno, e lo accontentano dal punto di vista economico, è difficile che resti. Però se lo vogliono paghino, altrimenti se ne parlerà un’altra volta».