La Russa: “Juventus-Inter in chiaro? Me ne sto occupando. Eriksen…”

Intervenuto sulle frequenze di “TMW Radio” durante “Maracanà” l’Onorevole Ignazio La Russa, noto tifoso interista, ha parlato a proposito della sfida tra i nerazzurri e la Juventus. Gara che si disputerà a porte chiuse a causa dell’emergenza coronavirus. Spazio poi ad un paragone tra Arturo Vidal e Christian Eriksen.

AL LAVORO – Ignazio La Russa si esprime sulla possibilità di trasmettere la sfida tra Juventus-Inter in chiaro. Infine una battuta su Christian Eriksen, paragonato ad Arturo Vidal: «Juventus-Inter non in chiaro? Se c’è una norma vediamo come possiamo superarla. Io penso che non si proverà a fare un decreto per superarla, però vorrei vedere se c’è un modo per farla vedere agli italiani. Me ne sto occupando. Eriksen? Vedremo come giocherà il danese in Europa League. Conte si fida, ma per metterlo in campo vuole prima fargli assimilare la sua filosofia di gioco. Ecco perché voleva Vidal, perché abituato ai suoi schemi. Per il gioco di Conte era più pronto il cileno. Alla lunga però Eriksen è meglio. Scudetto? Lo vince la Lazio. Spero non la Juventus(ride, ndr). I biancocelesti non hanno pressione ed hanno entusiasmo».