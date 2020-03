La Russa: “Juventus-Inter? Arbitri Ceccarini! Sciocchezza Dal Pino”

La Russa, vicepresidente del Senato e tifoso interista, è stato ospite di “Monday Night” su Sportitalia e ha commentato il caos su Juventus-Inter. Anche lui, come Steven Zhang (vedi articolo), attacca il presidente della Lega Serie A Dal Pino, ma non solo.

SFAVORITI – Ignazio La Russa non è affatto d’accordo con Paolo Dal Pino: «Non lo conosco, ma è un grande manager che ha fatto la più grossa sciocchezza del mondo. Se è vero che il Coronavirus impone una situazione di emergenza, e che la salute viene prima del calcio, l’unica cosa impossibile è trattare diversamente le squadre e le partite, magari utilizzando involontariamente il Coronavirus a favore di qualcuno e a danno di altri. Domenica sera non si poteva giocare Juventus-Inter, ma la potevano giocare lunedì sera: perché? Sicuramente si poteva fare di tutto tranne quanto poi fatto: utilizzare il Coronavirus facendo nascere il sospetto, sicuramente infondato, che si volesse favorire qualcuno a sfavore di un altro. Questa, oggi, è la peggiore cosa che si potesse fare».

JUVENTUS-INTER, DANNO GRAVE – La Russa specifica: «La Juventus c’entra perché è abituata a esprimere un’opinione e vederla accolta, ma la colpa è di chi l’ha accolta. L’Inter, dovendo giocare lunedì (ieri, ndr), aveva poi dopo tre giorni la partita decisiva in Coppa Italia: quelli della Juventus sarebbero stati contenti, l’Inter no. Sto dicendo che non è un’influenza di Andrea Agnelli, stavolta dico che non è colpa della Juventus, però non arrabbiatevi se l’Inter si arrabbia. È stata sfruttata l’emergenza Coronavirus per favorire le altre a danno dell’Inter, questo è quello che appare!»

CRITICA FORTE – La Russa infine commenta il post di Steven Zhang: «Secondo voi il presidente dell’Inter, se non ha questo convincimento, si arrabbia così tanto? Gli elementi concreti sono che si è deciso di fare lo spezzatino anziché tenere tutti sulla stessa situazione. Tutti gli anni, quando c’è un problema per la Juventus, succede qualcosa. La decisione del presidente della Lega Serie A è stata la peggiore di tutte. La prossima Juventus-Inter? La farei arbitrare a Piero Ceccarini (ride, ndr)».