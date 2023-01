La Russa: «L’Inter ha stravinto col Milan? Le notizie che mi piacciono! Napoli…»

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, non nasconde mai la sua fede per l’Inter. Il politico ha celebrato la vittoria della Supercoppa Italiana ai danni del Milan

LE BELLE NOTIZIE − Al termine della trasmissione ‘L’aria che tira‘ su La7, il presidente La Russa ha chiuso con la soddisfazione per la vittoria dei nerazzurri: «La sua Inter ha stravinto la Supercoppa Italiana contro il Milan? Queste, sono le notizie che mi piacciono. Mia moglie è di origine napoletana, c’è in casa chi tifa Napoli. Quindi se non dovesse vincere l’Inter spererei che vinca il Napoli. Come finisce? Che vince il Napoli, incrocio le dita ma insomma…».