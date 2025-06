La Russa sull’Inter: «Sbagliato puntare su 3 obiettivi! Cambiato idea»

Ignazio La Russa, Presidente del Senato, ha effettuato una panoramica sulla stagione dell’Inter, squadra da lui tifata. Il politico italiano ha ammesso di aver fatto delle valutazioni troppo ottimistiche.

NUOVO PENSIERO – Ignazio La Russa è intervenuto alle frequenze di Radio Gr Parlamento a proposito dell’annata disputata dalla sua Inter. Il Presidente del Senato si è innanzitutto espresso sulla scelta dei nerazzurri di puntare sia sulla Serie A sia sulla Champions League, invece che concentrarsi solo su una delle due. Il politico ha ammesso di aver effettuato lui stesso delle valutazioni sbagliate: «Quello che si può governare sono gli obiettivi. Io per primo li avrei voluti tutti e tre, ma a mente fredda dico che abbiamo sbagliato tutti, a partire da me».

LA CONVINZIONE – La Russa ha poi proseguito ribadendo il concetto e trattando poi della forza della rosa nerazzurra: «Quello che è accaduto nel finale dell’annata si sarebbe potuto evitare se fossimo stati realisti in merito alle nostre forze. Non corrisponde al vero l’idea che l’Inter aveva due squadre. C’era una ‘squadra A’, che era la migliore del Campionato, e poi una compagine ‘B’, considerabile come una buona squadra ma non uguale alla prima».