La Russa: «Inter-Napoli? Oggi rimonta Scudetto folle, ma se vinciamo…»

La Russa ha parlato di Inter-Napoli, sfida fondamentale per i nerazzurri in ottica rimonta Scudetto. Lo stesso presidente del Senato ha speranza

NON PENSARCI − Le parole di Ignazio La Russa in merito allo scontro diretto del 4 gennaio. Le sue parole su Gr Parlamento: «Inter-Napoli, ultima chiamata per lo Scudetto? Bisogna non pensarci, l’unico modo di competere è non pensarci. Il distacco è ampio, il Napoli è forte e sarebbe da folli pensare a una rimonta. Se il 4 gennaio vinciamo, allora se ne può parlare, se vince il Napoli non mi metto certo a piangere».