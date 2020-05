La Russa: “Inter-Juventus 2018? L’aiutino arriva spesso. Ripresa…”

Condividi questo articolo

Ignazio La Russa, Vicepresidente del Senato e noto tifoso nerazzurro, ha parlato a Radio Kiss Kiss del famoso episodio della mancata espulsione di Miralem Pjanic in Inter-Juventus del 2018. Un commento, poi, anche sulla possibile ripresa del campionato.

FAVORITISMI – Non le manda a dire Ignazio La Russa alla Juventus, secondo lui spesso aiutata. Il Vicepresidente del Senato ha commentato infatti i favoritismi alla squadra bianconera, ricordando la mancata espulsione di Pjanic nella sfida del 2018 contro l’Inter: «Tutto fila sempre liscio finché la Juventus non ha bisogno di un aiutino, che quasi sempre poi arriva. È un peccato, perché non hanno bisogno di aiutini. È inutile portare esempi contrari, perché sono quasi sempre ininfluenti».

RIPRESA – La Russa ha anche commentato la possibilità di riprendere il campionato, dichiarandosi favorevole con questa opzione: «Con un protocollo sanitario valido si deve riprendere, ricordiamo che non ci sono stati decessi per Covid-19 sotto i 40 anni se non con altre patologie pregresse. Le società avranno modo di fare tutti i controlli. Se qualche giocatore ha paura e dopo aver parlato con la propria società, senza interrompere il contratto, ognuno si metterà d’accordo secondo la propria volontà. In ogni caso il campionato ormai sarà falsato dal momento che passeranno diversi mesi dall’ultima gara».