La Russa: “Gomez? Proposi a Moratti di comprarlo per l’Inter! Eriksen…”

Condividi questo articolo

Ignazio La Russa

La Russa è stato ospite di “Sportitalia Mercato” e ha ricordato un curioso episodio riguardante il Papu Gomez, accostato all’Inter anche per questo mese di gennaio. Quando l’argentino era al Catania aveva detto a Moratti di prenderlo, ma non se ne fece niente. Poi ha commentato la questione Eriksen.

IL CONSIGLIO – Ignazio La Russa, anche in qualità di grande tifoso dell’Inter, ha fatto quasi l’operatore di mercato: «Alejandro Gomez? Quando andò via dal Catania, per motivi non dipendenti alla società e neanche di Gomez, io avevo proposto a Massimo Moratti di comprarlo. Poi lui andò al Metalist. Ora siete sicuri che Christian Eriksen l’Inter lo voglia dare via e invece non lo voglia solo prestare? Non sono sicuro che lo voglia vendere».