La Russa consiglia Inzaghi: «Dzeko subito, Lukaku nella ripresa»

Il presidente del Senato, La Russa, grande tifoso nerazzurro, ha voluto dare un piccolo consiglio a Simone Inzaghi sul dubbio Lukaku-Dzeko

CONSIGLIO − Ignazio La Russa a La 7, durante la trasmissione ‘L’Aria che tira’, consiglia Inzaghi per la finale di Champions League: «Dzeko o Lukaku in Manchester City-Inter? Nel primo tempo metterei Dzeko, nel secondo Lukaku. Ho sempre detto che per me Lukaku non andrebbe tolto mai. Ma in una partita che potrebbe durare 120 minuti più i calci di rigore, sono in dubbio. Perché capisco che 120 minuti non li potrebbe fare».