La Roma risponde alla Lega Serie A: Inter con 48 ore di riposo in più!

La Roma non ci sta e dopo la replica di De Siervo alla polemica sollevata da Mourinho sulla scelta di far giocare Inter-Roma domenica alle ore 18, arriva prontamente la risposta da Trigoria.

CONTROREPLICA – La Roma ha perso sul campo dell’Inter con statistiche impietose, ma José Mourinho non ha comunque rinunciato nel post partita a sollevare la polemica sulla scelta di piazzare la partita domenica alle ore 18 e non il lunedì avendo i giallorossi giocato in Europa League giovedì sera. Al tecnico portoghese ha replicato la Lega Serie A attraverso il suo amministratore delegato, Luigi De Siervo, che ha accusato la società giallorossa di cercare alibi.

QUARANTOTTO ORE DETERMINANTI – A Trigoria non è piaciuta questa presa di posizione e fanno sapere che nessuno, né Tiago Pinto né Mourinho, aveva intenzione di cercare alibi alla luce di una sconfitta sul campo, accettata da tutto l’ambiente. Nonostante ciò, il club capitolino fa notare come come Atalanta e Fiorentina, impegnate nelle coppe giovedì, abbiano avuto la possibilità di scendere in campo oggi mentre la Roma no. Viene definita una scelta penalizzante poiché 48 ore di differenza tra la partita di Champions League dell’Inter e quella della Roma in Europa League contano a questi livelli: la Roma fa sapere di aver voluto solo sottolineare questo aspetto.

Fonte: corrieredellosport.it – Chiara Zucchelli