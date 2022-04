La Roma riprende il Napoli nel lungo recupero! Inter seconda da sola

Napoli-Roma era il big match di Pasquetta per la sestultima giornata di Serie A. Nel primo degli otto minuti di recupero al Maradona è El Shaarawy a firmare l’1-1: Inter seconda da sola.

IL BIG MATCH – Il Napoli paga ancora una volta le partite casalinghe. Avanti con la Roma, si fa riprendere oltre il 90’ e ora l’Inter è seconda da sola: 1-1 il finale. Sette minuti e arriva la prima svolta della partita: Roger Ibanez travolge Hirving Lozano, che cade a terra. È rigore, ma l’arbitro Marco Di Bello ci mette un po’ per assegnarlo, dovendo ricorrere al VAR perché non si era accorto del tocco sulla caviglia. Dal dischetto trasforma Lorenzo Insigne quando si è arrivati all’11’, con una conclusione alla sua sinistra. Prima del riposo punizione da sinistra, deviazione di testa di Victor Osimhen all’indietro e traversa: autogol sfiorato. Nella ripresa la Roma va ancora vicina al pareggio, quando un cross di Rick Karsdorp trova Tammy Abraham che di testa non riesce a impattare bene solissimo sul secondo palo. A venti minuti dal termine Osimhen si invola sulla destra, conclusione sull’esterno della rete. Nel finale infortunio per Nicolò Zaniolo, uscito molto dolorante dopo aver poggiato male la gamba da solo. Il classe ‘99, peraltro, si è fatto ammonire per proteste e salterà l’Inter così come il portiere di riserva Daniel Fuzato (vedi articolo). Il Napoli non la chiude e paga all’inizio degli otto minuti di recupero: Lorenzo Pellegrini da destra serve Abraham, tacco a far proseguire per Stephan El Shaarawy e conclusione secca per l’1-1. Milan 71, Inter 69 con una partita in meno e Napoli 67: questa la classifica aggiornata, con la Roma che giocherà al Meazza sabato.