La Roma perde i pezzi: infortunio anche per Pau Lopez in Europa League!

Dopo Jordan Veretout, nell’arco di mezz’ora la Roma di Paulo Fonseca perde anche il portiere Pau Lopez, nella semifinale di Europa League contro il Manchester United

SECONDO INFORTUNIO – Due infortuni in poco meno di mezz’ora per la Roma, nella semifinale d’andata di Europa League con il Manchester United. Dopo quello muscolare di Jordan Vereout, infortunio alla spalla per il portiere Pau Lopez, ricaduto male dopo una parata. Il portiere spagnolo aveva provato a restare in campo, nonostante la probabile lussazione, ma lo staff medico l’ha convinto ad evitare complicazioni. Nelle prossime ore ci saranno ulteriori novità, per capire la reale condizione dell’estremo difensore della Roma. Al suo posto, al minuto 28, è entrato Antonio Mirante.