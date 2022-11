La Roma cade con la Lazio: decide Felipe Anderson su ‘assist’ di Ibanez!

La Roma ha ospitato la Lazio nel primo derby della Capitale della stagione. La squadra di Sarri, orfana di Milinkovic-Savic e Immobile, trova il vantaggio nel primo tempo grazie a una sciagurata giocata di Ibanez che favorisce Felipe Anderson

DERBY DELLA CAPITALE – La Roma di José Mourinho ha affrontato la Lazio all’Olimpico nel primo derby della Capitale della stagione, valevole per la tredicesima giornata di Serie A. I biancocelesti di Maurizio Sarri trovano il vantaggio al 29′ con Felipe Anderson che approfitta di una svarione di Ibanez. I giallorossi reagiscono e colpiscono una traversa con Zaniolo. Nel secondo tempo non sono tantissime le occasioni da gol se non un contropiede condotto da Cancellieri e rifinito da Felipe Anderson che trova un Rui Patricio reattivo. Nel finale molta confusione e anche una rissa tra le due panchine. Dopo ben 10 minuti di recupero il match termina …