La Reggina non vince più, il Genoa ne approfitta. Fabbian 33′

Il Genoa vince in casa contro la Reggina, 1-0 è il risultato finale per i rosso-blu. La squadra di Filippo Inzaghi non trova più il successo, il giovane di proprietà dell’Inter Giovanni Fabbian è partito dalla panchina.

SCONFITTA – Dopo l’esordio con l’Italia Under 21 contro l’Ucraina Giovanni Fabbian torna a vivere una delusione. Ancora una volta la Reggina perde in trasferta, la quarta volta consecutiva in Serie B. La squadra di Filippo Inzaghi cade contro il Genoa con il risultato di 1-0, decisiva la rete di Massimo Coda al minuto 36 su assist dell’ex Juventus Stefano Sturaro. Il giovane centrocampista classe 2003 di proprietà dell’Inter e in forza alla Reggina Giovanni Fabbian è partito dalla panchina, è subentrato al 66′ e giocato gli ultimi 33′ della gara. L’esito del match non è però cambiato, a rischio la qualificazione ai playoff di fine stagione. Al 93′ è entrato anche Eddie Salcedo, attaccante del Genoa in prestito dal club nerazzurro.