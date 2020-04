La Pinetina Ã¨ pronta per le misure di sicurezza, Inter serena – TS

La Pinetina è pronta per le misure di sicurezza, Inter serena – TS

“Tuttosport” spiega che il centro allenamenti dell’Inter, la Pinetina, è pronto per mantenere le distanze di sicurezza.

DISTANZE OK – Tutto o pronto o quais al Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile. I lavori in corso, iniziati al termine della stagione passata e che dovrebbero terminare nella prossima, non influenzeranno il rispetto delle norme per il mantenimento delle distanze indispensabili nell’emergenza coronavirus. I giocatori si cambieranno in due spogliatoi. Uno è quello abituale, l’altro verrà preso in prestito dai ragazzi della Primavera. Due spogliatoi per mantenere le distanze di almeno un metro tra un giocatore e l’altro. Stesssa distanza che sarà mantenuta nella sala da pranzo. Nella foresteria ci sono le camere dei giocatori e dello staff. La divisione in più zone permetterà di non avere problemi.

HOTEL NERAZZURRO – Il restyling del Centro Suning poi consegnerà allo staff a inizio della prossima stagione un “hotel” nerazzurro. A piena disposizione ci saranno circa tremila metri quadrati con camere singole per ogni giocatore invece delle doppie attuali più un ristorante e gli uffici per la dirigenza.