La Penna, errori fatali in Inter-Fiorentina? Le designazioni indicano questo

Federico La Penna, arbitro di Inter-Fiorentina, è stato escluso dalle designazioni arbitrali di Gianluca Rocchi per la venticinquesima giornata di Serie A. L’arbitro di Roma non arbitrerà neanche un match di Serie B.

LA SITUAZIONE – Federico La Penna, direttore di gara del match vinto dall’Inter contro la Fiorentina con il punteggio di 2-1, non figura nelle designazioni arbitrali di Gianluca Rocchi per la venticinquesima giornata di Serie A. L’assenza dell’arbitro italiano, pur in mancanza di indicazioni formali alla base di tale scelta, potrebbe essere spiegata in base agli errori commessi nell’ultima gara di campionato da lui diretta. Varie sono state, infatti, le decisioni discutibili da lui effettuate nel corso di tale sfida.

La Penna, Inter-Fiorentina causa della sua esclusione? Il punto

LE MOTIVAZIONI – Per quanto riguarda Inter-Fiorentina, sono plurimi gli episodi arbitrali contestati a La Penna. Innanzitutto, il fatto di non aver ravvisato l’uscita del pallone dal campo in occasione del calcio d’angolo, per l’Inter, da cui è nato il gol dell’1-0. A ciò si aggiunge l’assegnazione di un calcio di rigore, contestato da Luca Marelli, alla Fiorentina per il tocco di mano di Matteo Darmian in area. In una giornata di campionato molto complicata per gli arbitri, la prestazione di La Penna è spiccata al punto da determinare una decisione che difficilmente si spiega in termini diversi da quelli di una “punizione” per gli errori compiuti nella sfida dei nerazzurri.