La pazza Inter infrange i sogni, in nove gare la Juventus Ã¨ scappata – TS

La pazza Inter infrange i sogni, in nove gare la Juventus è scappata – TS

“Tuttosport” sottolinea come l’Inter nelle ultime partite abbia perso un numero notevoli di punti rispetto alla Juventus.

CHE CROLLO – La pazza Inter è tornata. E il Sassuolo tradizionalmente a San Siro ci va a nozze. Il gol di Magnani rischia di essere la pietra tombale sui già risicati sogni scudetto nerazzurri. Che nelle ultime partite sono andati incontro a un vero e proprio crollo. La squadra di Conte il 6 gennaio dopo aver sbancato Napoli era in testa al campionato a pari punti con la Juventus. Da allora in 9 gare ha perso ben 8 punti nei confronti dei rivali bianconeri. Oltre a fallire gli scontri diretti. Fanno particolarmente male i tre pareggi con Lecce, Cagliari a San Siro e appunto Sassuolo, tutti arrivati dopo essere stati in vantaggio.