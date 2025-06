La nuova Inter mostra il carattere! Chivu ha un’arma in più – CdS

La nuova versione dell’Inter dopo la finale di Monaco di Baviera ha mostrato il suo carattere contro il River Plate. Cristian Chivu ha scoperto anche un’arma in più per il Corriere dello Sport.

REAZIONE – Sono passate meno di quattro settimane e l’Inter sembra sulla via di voltare pagina definitivamente. Le due vittorie con Urawa Red Diamonds e River Plate hanno dato fiducia e quasi cancellato gli incubi di una notte iniziata male e finita peggio. Il Mondiale per Club avrebbe potuto avere effetto contrario, eppure i nerazzurri stanno sfruttando la competizione al meglio e ora vedono la luce in fondo al tunnel.

L’ARMA – Contro il River Plate l’Inter si è sporcata, ha tenuto testa agli avversari durissimi e ha risposto a suon di azioni offensive e gol decisivi per la vittoria. Dal primo all’ultimo minuto gli argentini hanno provato, i nerazzurri hanno tirato fuori il carattere e mostrato la grande forza di questa prima versione sotto Cristian Chivu. L’allenatore ha esaltato questo particolare nel post-partita e si è goduto inoltre una nuova arma. Oltre a Pio Esposito la vera sorpresa è stata Petar Sucic, che finalmente ha brillato a Seattle. Assist per il primo gol e giocate sensazionali a deliziare una mezz’ora di grande calcio.

fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia