La Lega Serie A pensa al calciomercato: circa un mese, ecco quando – TS

“Tuttosport” riporta che si iniziano a ipotizzare le date del prossimo calciomercato. In Italia dovrebbe durare un mese circa.

MERCATO LAMPO – L’emergenza Covid-19 porterà a cambiamenti anche nel calciomercato. Dall’assemblea della Lega Serie A emerge l’intenzione di accorciare la consueta finestra di mercato per le operazioni. In un periodo standard di assoluta normalità andava da primo luglio fino a fine agosto o ai primissimi giorni di settembre. La prossima sessione invece dovrebbe essere dal primo settembre al 5 ottobre. Dunque poco più di un mese per fare tutto, con inevitabile sovrapposizione con le prime giornate di campionato. A quanto pare ci sarà la possibilità di inserire contratti preliminari allo scopo di non perdere terreno rispetto ad altri campionati con finestre diverse.