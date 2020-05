La Lega Serie A propone soluzioni per gli spalti vuoti, ecco quali – GdS

La “Gazzetta dello Sport” spiega come la Lega Serie A pensa di sopperire ai vuoti sugli spalti ai tempi del Coronavirus.

SOPPERIRE ALLE ASSENZE – La Lega di A durante la prossima settimana presenterà ai club alcune soluzioni per proiettare animazioni grafiche sui seggiolini vuoti della tribuna, un po’ come accadde con i “tappetini”, i loghi dello sponsor del campionato che appaiono sul prato a fianco delle porte. La tecnologia permette di mostrare digitalmente contenuti di vario genere, compresi sponsorizzazioni e video, ma molto probabilmente si sceglierà di proiettare bandiere e loghi dei club, per “colorare” gli spalti senza entrare in dispute legali sui limiti agli spazi dedicati agli sponsor. La soluzione riguarderebbe in ogni caso soltanto la telecamera principale, la più utilizzata, perché le animazioni non si vedranno nelle inquadrature più strette.

VARIE OPZIONI – I club a questo punto dovranno scegliere quale soluzione privilegiare e quale tecnologia applicare. Esistono infatti aziende in grado di proiettare virtualmente le immagini e altre come LiveUp che utilizzano un supporto materiale, una sorta di coprisedile da applicare ai seggiolini a cui la telecamera può inviare immagini come avesse di fronte uno schermo. In tutto questo, sarà interessante capire la tempistica e soprattutto la reazione del pubblico (quello, reale, seduto sui divani). Se vedere i sedili vuoti non è certo piacevole, anche l’alternativa ha tutti i rischi dell’inedito.