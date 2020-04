La Lega Serie A ha le idee chiare: ecco il suo calendario – TS

“Tuttosport” fa il punto sulla ripartenza della Serie A. La Lega ha un progetto chiaro su come gestire il nuovo calendario.

COME GLI EUROPEI – Tornare in campo per la Serie A è più che un’idea, ormai è un progetto. Tanto che i dirigenti hanno iniziato a programmare date e orari. De Siervo e Butti hanno ipotizzato un cammino che ricalca le date dell’Europeo che avrebbe dovuto disputarsi dal 12 giugno al 12 luglio. La speranza però è quella di tornare in campo già il 31 maggio coi recuperi. Dal 4 giugno poi via alle 12 giornate che mancano. L’ipotesi del 31 maggio è avvalorata anche da una bozza con le ipotesi di riaperture che il Governo ha discusso nei giorni scorsi con la “parti sociali”.

IL CALENDARIO – Il programma è di giocare le partite in tre turni settimanali di due giornate ciascuno fino al 21 giugno. Durante questi primi sei turni le gare saranno spalmate su tre fasce orarie giornaliere, alle 15 alle 18 e alle 21. Dal 24 giugno le fasce si ridurranno a due per evitare il caldo delle 15, ma si amplierà la spalmatura su tre giorni.