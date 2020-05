La Lega Serie A ha due calendari per la ripresa, Coppa Italia in bilico – CdS

Condividi questo articolo

Il “Corriere dello Sport” fa il punto sui calendari. La Lega Serie A ha due ipotesi di ripartenza, ma la Coppa Italia è a rischio.

OCCHIO ALLA COPPA – Finire il campionato può valere il sacrificio della Coppa Italia. In Lega Serie A c’è un doppio scenario sulla ripresa. Il primo, quello che circola da qualche giorno, indica la ripresa del campionato per il weekend del 13-14 giugno. Il secondo invece slitta di una settimana, tra il 20 e il 21. C’è un’ulteriore e sostanziale differenza: la Coppa Italia, appunto. Se si dovesse ripartire più tardi salterebbe. Mancherebbero le date. La Uefa ha già fatto sapere che in caso andrebbe in Europa League la settima classificata.

DUE OPZIONI – La preferenza sarebbe per portare tutto a compimento. Con ripartenza il 13-14 l’idea è che il 10 si giochi prima la Coppa Italia, con le due semifinali in chiaro sulla Rai. La finale poi sarebbe incastrata il 22 luglio, tra la 35esima e la 36esima giornata, con traguardo del camionato il primo agosto. Slittare di una settimana ridurrebbe le finestre disponibili a 13, quelle necessarie per completare la Serie A. I due scenari hanno in comune che le 4 gare in sospeso vengano recuperate subito dopo la disputa della 27esima giornata. Un riallineamento immediato.