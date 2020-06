La Lega Serie A deve affontare il tema contratti: il problema prestiti – GdS

Condividi questo articolo

La “Gazzetta dello Sport” sottolinea come la Lega Serie A debba affrontare la questione dei prestiti, che vanno allungati fino a fine stagione.

ACCORDO IN DEFINIZIONE – L’accordo-ponte è pronto da giorni, ma nessuno si sente ancora tranquillo. Il nodo dei contratti da prolungare sino al 31 agosto (in tutto sono 107 in serie A tra casi di prestiti e scadenze del vincolo) riguarda tutte le categorie e in ballo non c’è solo la regolarità dei campionati, ma anche esigenze economiche intrecciate. Questo argomento non è all’ordine del giorno dell’odierno Consiglio Federale, eppure è scontato che se ne parli ai margini di una riunione già infuocata di suo per i noti temi legati all’ormai imminente ripartenza. E come se non bastasse tutti hanno fretta di sapere.

PROBLEMA PRESTITI – Delicata è la questione dei prestiti. Ad esempio la Juventus ha già acquisito Kulusevski, mentre il Napoli si è assicurato Petagna e la Fiorentina ha anticipato l’acquisizione di Amrabat. Tutti e tre continueranno a giocare rispettivamente con Parma, Spal e Verona, visto che non possono vestire la nuova maglia. Ma chi li paga? L’accordo all’orizzonte comporta una sorta di spartizione. Per questo finale di stagione il giocatore percepirà gli emolumenti pattuiti con il club per cui è ora tesserato: poi, per la stagione 20/21, la società proprietaria del suo cartellino comprimerà in 10 mensilità l’ingaggio annuo convenuto. Ovviamente la transizione non risulta facile ed ogni caso ha le sue peculiarità. Ciò giustifica le incertezze di queste ore.

QUANTI CASI – Nel complesso sono 65 i casi di questo tipo in serie A. Le questioni più scottanti riguardano le società che sono impelagate nella lotta per la salvezza. Il record alla voce prestiti tocca a due club: per l’esattezza a Verona e alla Spal (ben 13 a testa). A ruota il Genoa (12). La questione è rilevante, va risolta in fretta.