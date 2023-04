La Lazio cade all’Olimpico prima dell’Inter, passa il Torino!

La Lazio torna a perdere in casa allo Stadio Olimpico dopo otto partite da imbattuta. La squadra di Maurizio Sarri cade contro il Torino con il risultato di 1-0.

CADUTA – Clamorosa sconfitta per la Lazio, che cade allo Stadio Olimpico con il risultato di 1-0 contro il Torino. Decide la partita la rete del promesso biancoceleste la scorsa estate Ivan Ilic su assist di Nikola Vlasic al minuto 40. Nel secondo tempo la squadra di Maurizio Sarri non reagisce a dovere e non si rende abbastanza pericolosa da impensierire Vanja Milinkovic-Savic. Da sottolineare il ritorno a tempi di record in campo di Ciro Immobile, che però non ha lasciato il segno nonostante la mezz’ora di partita concessa. In classifica la Lazio rimane a 61 punti al secondo posto, ma la Juventus potrebbe chiudere il sorpasso in caso di successo con il Napoli. Il Torino invece sale a 42 e aggancia la Fiorentina al nono posto.