La Juventus vince col Monza e riaggancia il quarto posto in classifica

La Juventus vince 2-0 col Monza e si riporta momentaneamente al quarto posto in classifica, in attesa delle sfide di Bologna e Lazio.

LOTTA QUARTO POSTO – La squadra allenata da Igor Tudor indirizza il match sin dai primi minuti. All’11’ è Nico Gonzalez a sbloccare il risultato con un preciso sinistro nell’angolino, premiando l’ottimo avvio dei padroni di casa. Al 27’ è la volta di Randal Kolo Muani: il francese, dopo aver sprecato una clamorosa occasione, si riscatta trovando il gol del raddoppio con un elegante piatto destro che non lascia scampo a Turati, spezzando così un digiuno realizzativo che durava da ben 79 giorni. Tutto sembrava in discesa per la Juve, ma al 45’ un’ingenuità di Kenan Yildiz rischia di riaprire la partita: il giovane attaccante turco si fa espellere per una gomitata a Bianco, lasciando i suoi in dieci uomini. Yildiz salterà sicuramente la trasferta di Bologna e con ogni probabilità anche quella contro la Lazio, due sfide cruciali per il destino europeo dei bianconeri. Nella ripresa, il Monza prova a sfruttare la superiorità numerica e schiaccia la Juventus nella propria metà campo. Alla fine, la Juventus difende il doppio vantaggio e porta a casa tre punti