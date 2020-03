La Juventus non parla, l’Inter aveva un vantaggio con le porte chiuse – TS

Guido Vaciago su “Tuttosport” sottolinea come l’Inter avrebbe avuto un vantaggio a giocare a porte chiuse il big match contro la Juventus.

VANTAGGI PER CHI? – Nel silenzio della Juventus risuona un concetto: falsa di più il campionato una partita scudetto rinviata a maggio o disputare la stessa senza pubblico? Perché nell’eco del rumorosissimo protestare nerazzurro, a Torino sembrano cogliere implicitamente il fatto che l’Inter aveva pregustato l’indubbio vantaggio di disputare la sfida decisiva senza i tifosi della Juventus, oltretutto particolarmente infuocati per l’accoglienza ad Antonio Conte.

PROBLEMI PER ENTRAMBE – Detto che in Lega fanno notare come il potenziale danno d’immagine di Juventus-Inter sia stata la principale ragione del rinvio, le eventuali pressioni bianconere (che la società in ogni caso nega) sarebbero state per tutelare un diritto, non per acquisire un vantaggio non dovuto. Non solo, il rinvio a maggio, che rende il mese particolarmente intenso per l’Inter (chiamata a giocare potenzialmente 9 partite), lo rende altrettanto intenso per la Juventus che, qualora superasse la semifinale di Coppa Italia (mercoledì sera contro il Milan parte dall’1-1 a San Siro) arriverebbe a quota 8. E stiamo parlando di scenari estremi che prevedono il raggiungimento delle semifinali di Champions ed Europa League e il superamento delle stesse con l’approdo in finale. Da questo punto di vista, se proprio c’è un club che potrebbe essere avvantaggiato dalla situazione creatasi sarebbe la Lazio.

NESSUNA PREMEDITAZIONE – La Juventus effettivamente si era preparata a giocare a porte chiuse questa sera. Il fatto che venerdì avessero deciso di “giocare” il jolly Ronaldo come intervista della settimana è un segnale. Tradotto dal codice non scritto degli uffici stampa: non ti bruci CR7 se non sai di dover giocare.