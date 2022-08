La Juventus abbatte un Sassuolo autolesionista. Doppietta Vlahovic

La Juventus completa la prima giornata di Serie A con una facile vittoria. A Torino finisce 3-0 contro il Sassuolo, che come spesso accade coi bianconeri finisce per regalare i gol. Subito doppietta per Vlahovic.

TRIS ALL’ESORDIO – La Juventus non ha problemi a superare (3-0) il Sassuolo, nonostante un inizio non semplicissimo. I neroverdi si presentano a Torino lasciando in panchina Giacomo Raspadori, ormai molto vicino al Napoli, e a sorpresa pure Andrea Pinamonti appena preso dall’Inter. C’è Grégoire Defrel centravanti e sfiora il vantaggio, su un cross dalla destra va in girata e Mattia Perin salva sulla linea. Anche proposito l’inizio ospite, ma al 26’ il primo errore pesante: traversone di Alex Sandro, tiro di controbalzo di Angel Di Maria e Andrea Consigli si fa scavalcare pur essendo quasi sulla linea di porta. Da lì è tutto in discesa per la squadra di Massimiliano Allegri, che gestisce la partita. In chiusura di primo tempo rigore per la Juventus, con Dusan Vlahovic che protegge spalle alla porta e cade nel duello con Gian Marco Ferrari. Molto ingenuo il difensore, anche se il contatto non è così pesante. Dal dischetto va proprio Vlahovic, tiro centrale e 2-0 al 43’. Nel Sassuolo dopo l’intervallo c’è Raspadori, ma è già tardi. Anche perché al 51’ una folle costruzione dal basso fa sbagliare il rinvio a Kaan Ayhan, palla regalata al limite a Di Maria che serve Vlahovic per la doppietta. Pinamonti debutta all’ora di gioco, a partita ormai chiusa. Da valutare per la Juventus le condizioni di Di Maria, uscito acciaccato.