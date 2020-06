La Figc lavora al codice anti furbetti: pene per chi nasconde positivi – CdS

Il “Corriere dello Sport” riporta che la Figc è al lavoro per stabilire pene severe per chi nasconde casi di positività.

CODICE ANTI FURBETTI – La Figc vara il codice anti furbetti. Il presidente Gravina si è speso in prima persona su questo punto e non intende fare passi indietro. Nell’incontro con le componenti federali di giovedì lo ha chiarito: per abbassare il rischio di contagio del gruppo squadra è necessario applicare il protocollo medico sanitario alla lettera. Vietato posticipare i tamponi (previsti ogni 4 giorni) o addirittura saltati. Non saranno tollerate violazioni o comportamenti antisportivi. In via Allegri si vuole evitare che qualcuno possa provare ad approfittare dell’attuale impossibilità di variare la norma sulla quarantena “nascondendo” un caso di Covid o viceversa facendolo saltare fuori nel momento più opportuno. Pensiero diabolico? Non si vuole correre nessun rischio.

PUNIZIONI DURE – Gravina è al lavoro con l’ufficio legale analizzando tutti gli scenari e si stanno tutelando giuridicamente. Come? Stabilendo le pene per coloro che eventualmente faranno i furbi. Per le sanzioni si farà riferimento al codice di giustizia sportiva. Per le violazioni più gravi la punizione potrà arrivare fino all’esclusione del campionato. Lo spettro della retrocessione d’ufficio è giudicato utile a scoraggiare. A controllare ci saranno gli ispettori federali e gli uomini dell’ufficio antidoping.

ENTE TERZO AL CONTROLLO – Una panoramica ancora più chiara la dovrebbe individuare e mettere in funzione un ente terzo adibito al controllo dei tamponi. Si parla chiaramente di quelli a cui sarà sottoposto il gruppo squadra. La Figc ci sta ancora lavorando.