La Fifa pensa ad aumentare i cambi, ma con delle condizioni – GdS

La “Gazzetta dello Sport” scrive che la Fifa sta pensando a una modifica del regolamento per gestire meglio i calendari compressi.

AUMENTARE I CAMBI – Capitolo regolamenti. Parlando alla radio, Ranieri l’altro giorno ha posto il problema di una ripresa dei campionati con tanti impegni ravvicinati, magari con tre partite a settimana. Troppe, per un giocatore. Vista l’attenzione che Fifa e Ifab hanno per la salute dei giocatori, stanno già pensando — soltanto nel caso che si ricominci, a contagio zero — a una novità temporanea: 5 cambi invece di 3, sempre però in 3 slot nei 90’, per evitare che la sostituzione sia un’“arma tattica” (perdita di tempo, interruzione momento buono del rivale…).Visto che nei supplementari delle coppe è già ammesso un quarto ingresso, in questi tornei andrà poi valutato se passare a 6 totali.

ANCHE LA PROSSIMA STAGIONE – Decisione temporanea, si diceva, valida per questo finale di stagione e, nel caso, per una stagione prossima che fosse “compressa” per forza maggiore. Se poi avesse successo, si potrebbe pensare a una conferma, ma adesso è presto per queste valutazioni. Il Board affronterà la questione solo quando si avrà un’idea chiara di un eventuale nuovo inizio.