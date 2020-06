La Fifa dà le sue direttive, ecco come sarà il calciomercato – GdS

La “Gazzetta dello Sport” riporta le indicazioni stabilite dalla Fifa per il prossimo calciomercato. Provvedimenti necessari per l’emergenza Coronavirus.

INDICAZIONI – La Fifa ha deciso di intervenire per attenuare, se possibile, le conseguenze di questo finale di stagione reso caotico dall’emergenza Coronavirus. Ieri da Zurigo sono arrivate le linee guida, dopo tredici riunioni del Bureau di Infantino con tutti gli stakeholder. Si tratta di “emendamenti temporanei” al regolamento sullo status dei calciatori e sui trasferimenti. Stiamo parlando di “inviti” e “raccomandazioni”. Perché la Fifa sa di non poter prevalere sulle leggi nazionali e sui contratti privati.

TRE CLUB – Un punto riguarda la possibilità per un giocatore di giocare nella stessa stagione per tre squadre diverse. La regola prevede un massimo di due squadre: un eventuale terzo trasferimento diventerebbe effettivo dalla stagione successiva. Ma adesso, per evitare rischi di disoccupazione dei giocatori, c’è l’ampliamento temporaneo.

IL CALCIOMERCATO – Al mercato serve flessibilità, secondo la Fifa. Ecco quindi la novità. Le federazioni potranno far partire il mercato estivo della stagione 2020-21 prima che finisca la stagione 2019-20. Ma a determinate condizioni: la sovrapposizione non superi le 4 settimane; nessuna operazione incida sulla stagione in corso; la sessione estiva non duri oltre 12 settimane. Saranno le federazioni a decidere le date nazionali (e chissà che la nostra non decida di anticipare ai primi d’agosto il mercato fissato il 1° settembre).