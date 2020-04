La Fifa dÃ  il suo ok, a breve arriveranno le cinque sostituzioni – CdS

La Fifa dà il suo ok, a breve...

La Fifa dà il suo ok, a breve arriveranno le cinque sostituzioni – CdS

Il “Corriere dello Sport” riporta che in tempi brevi il calcio avrà cinque sostituzioni. La Fifa ha dato il suo ok alla questione.

CINQUE CAMBI – Il calcio ripartirà dando la possibilità alle squadre di fare 5 sostituzioni a partita. La proposta verrà discussa entro il weekend dall’Ifab. Sarà una modifica temporanea che perderà efficacia al termine della stagione 2019-2020. Lo spirito è quello di proteggere i calciatori sottoposti a uno stress notevole.

OK FIFA – L’Ifab ha la questione sul tavolo da settimane e ora la Fifa ha dato l’ok alla discussione. Entro il weekend ci sarà una decisione ufficiale: un sì o un no. I segnali però son inequivocabili e fanno capire che la modifica temporanea sarà approvata. L’obiettivo è comunque una decisione condivisa.

TRE MOMENTI – L’introduzione dei 5 cambi sarà un vantaggio per le big che hanno panchine più profonde. Per evitare di spezzettare troppo il gioco i 5 cambi andranno concentrati in 3 distinti momenti dell’incontro oppure nell’intervallo.