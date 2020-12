L’Inter per Natale dona alle Pediatrie della Lombardia il nuovo Fifa 21

L’Inter per questo Natale dedica dei doni particolari ai bambini ricoverati nei reparti di Pediatria degli ospedali lombardi. In collaborazione con EA SPORTS, il nuovo gioco di Fifa 21.

UN REGALO DIGITALE – Inter, anche per questo Natale tanti doni nonostante l’emergenza sanitaria nazionale ancora in corso. La società nerazzurra ha deciso di celebrare con un regalo tutto in digitale fatto in collaborazione con EA SPORTS: “Global Football Videogame Partner, ha infatti deciso di donare alle Pediatrie di numerosi ospedali della Lombardia i codici per scaricare sulle console delle sale giochi dei reparti il videogame di FIFA 21“. Ambassador dell’iniziativa è stato, anche quest’anno, il Vice-presidente dell’Inter, Javier Zanetti: «Ciao gamer! Lo sapete che in queste feste di Natale avrete degli avversari in più? Sono i ragazzi e ragazze dei reparti di pediatria lombardi che hanno ricevuto nelle sale giochi degli ospedali il gioco di FIFA 21 grazie a Inter e EA SPORTS! Se vi capita di sfidarli… mi raccomando schieratemi!».

Fonte: Inter.it