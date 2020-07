L’Inter interverrÃ  in tutti i reparti: Conte ha una lista – Sky

L’Inter interverrà in tutti i reparti: Conte ha una lista – Sky

L’Inter è intenzionata a soddisfare le richieste di Antonio Conte di rinforzare considerevolmente la squadra per la prossima stagione. Il punto di Fabrizio Romano per “Sky Sport 24”

LISTA DI CONTE – L’Inter interverrà in tutti i reparti per soddisfare le richieste di Antonio Conte: «Su Lautaro Martinez sicuramente in Catalogna non si arrendono a livello mediatico e di trattative, il Barcellona continua a pensare a Lautaro Martinez come rinforzo perfetto con Bartomeu che ha ammesso la trattativa. L’Inter mantiene una valutazione molto alta e non intende fare sconti. Senza la clausola è in posizione di forza. Ci sarà una lista e si programmerà per capire che tipo di rinforzi, uno importante è già arrivato, Hakimi. A sinistra la priorità è Emerson Palmieri. Ci saranno sicuramente anche rinforzi a centrocampo, bisogna definire la trattativa con Tonali con cui c’è già l’accordo col giocatore. In attacco bisognerà capire cosa capiterà con Lautaro Martinez e arriverà anche un rinforzo in difesa. L’Inter interverrà in tutti i reparti».