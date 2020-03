L’Inter ha bisogno del miglior Lautaro Martinez per la corsa scudetto – GdS

Condividi questo articolo

L’Inter domenica sera sfiderà la Juventus per il match scudetto, ma sarà anche la sfida tra Lautaro Martinez e Paulo Dybala: compagni con l’Argentina e avversari per lo scudetto. Il “Toro” è all’asciutto da un mese, e Antonio Conte lo aspetta per la corsa scudetto, ora più che mai. Di seguito la notizia riportata dalla “Gazzetta dello Sport”.

INTER CHIAMA TORO – L’Inter nell’ultimo mese non ha avuto il miglior Lautaro Martinez, vuoi per le squalifiche, vuoi per match rinviati e alcuni chiaramente giocati sottotono. Il “Toro” non segna praticamente da oltre un mese, ed è pronto a rispondere a dovere a chi lo vede distratto dalle voci di mercato e trascinare i nerazzurri, insieme ai suoi compagni, verso la corsa scudetto. A proposito di mercato, Steven Zhang è stato chiaro: «L’Inter non vende i giocatori di talento, li compra semmai», Messi, messaggio ricevuto? Il Campione argentino è quello che più si esposto nell’ultimo periodo, e domenica sera avrà anche modo di godersi la sfida proprio tra lo stesso Lautaro Martinez e Paulo Dybala, altro talento argentino che milita però nella Juventus e che, a detta della Gazzetta dello Sport, fiorisce ma all’ombra dello stesso Lionel Messi. In questi giorni ad Appiano Gentile, Lautaro Martinez ha aumentato i ritmi di lavoro in allenamento, una nuova mini-preparazione per ricaricare il serbatoio. L’Inter ha bisogno di lui ora più che mai, magari già domenica sera.