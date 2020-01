L’Inter annuncia Eriksen, Steven Zhang commenta: “Mostrateci il video”

IL COMMENTO – Fermento sui social network per l’annuncio di Chrstian Eriksen. Il danese è un nuovo giocatore dell’Inter e la presentazione è stata, come prevedibile, in grande stile: il centrocampista è stato ritratto all’interno del Teatro alla Scala di Milano. Vero e proprio simbolo della città. I tifosi, ancora increduli, si sono scatenati sui social network. E ora, una volta scoperto il nuovo numero di maglia (il 24), c’è attesa per il video prodotto dall’Inter Media House. Attesa che ha invaso anche Steven Zhang. Il presidente nerazzurro ha commentato il post su Instagram con l’annuncio dell’ufficialità di Christian Eriksen: “Abbiamo parlato abbastanza. Ora mostrateci il video”. Noi ci uniamo al presidente: sale l’attesa per il video-presentazione del nuovo fenomeno nerazzurro.