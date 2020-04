L’indicazione Uefa Ã¨ chiara: si va verso la soluzione di agosto – Sky

L’indicazione Uefa è chiara: si va verso la soluzione di agosto – Sky

Si continua a discutere su come far ripartire il calcio attualmente fermo per la crisi sanitaria globale in atto. La presa di posizione odierna della Uefa è chiara, i campionati sono la priorità e per le coppe si fa sempre più probabile la possibilità di concludere in agosto

Secondo “Sky Sport” la presa di posizione odierna della Uefa, che ha “risposto” al Belgio minacciando l’esclusione dalle Coppe a quelle nazioni che chiudono i campionati antitempo, è chiara. Il massimo organismo calcistico europeo ha tutta l’intenzione di concludere la stagione attualmente sospesa per l’emergenza coronavirus e la priorità è data al completamento dei campionati che dovrebbero quindi essere completati entro fine luglio per poi completare in agosto, non si sa ancora con quale formula, le Coppe Europee.