Kvaratskhelia trascina il PSG che vince in rimonta contro l’Auxerre

Il PSG batte l’Auxerre 3-1 al Parco dei Principi. Grandissima performance di Khvicha Kvaratskhelia, che ha realizzato una doppietta. I parigini hanno vinto in rimonta.

RIPRESA FORTISSIMA – Il PSG chiude la sua stagione in Ligue 1, coronata con il titolo vinto qualche settimana fa. Al Parco dei Principi è praticamente una serata di festa, con l’Auxerre, già salvo, venuto non per fare solamente da spettatore. I parigini, dopo aver chiuso il campionato, avranno ancora due partite molto importanti. Ossia la finale contro il Reims in Coppa di Francia e poi la finalissima di Champions League contro l’Inter il prossimo 31 maggio a Monaco di Baviera. Luis Enrique manda in campo la formazione tipo, facendo le prove generali per la doppia finale. Quindi, dentro dall’inizio i vari Donnarumma, Hakimi, Fabian Ruiz, Kvaratskhelia e Dembele. Ma a sorpresa è l’Auxerre a passare in vantaggio alla mezz’ora con Sinayoko. Gli ospiti chiudono in vantaggio il primo tempo. Nella ripresa, però, esce tutta la qualità dei prossimi euro-rivali dell’Inter. Al 59′ pareggia i conti Kvaratskhelia, mentre al 67′ il capitano Marquinhos trova il gol del sorpasso. Il gol del 3-1 arriva all’88’ ancora con Kvaratskhelia. In mezzo anche l’errore dal dischetto di Gonçalo Ramos all’80’.

PSG-AUXERRE 3-1: doppio Kvaratskhelia

30′ Sinayoko (A), 59′ e 88′ Kvaratskhelia, 67′ Marquinhos