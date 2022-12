Kvaratskhelia: «Tifosi si aspettano molto da noi! Napoli, lavoro di gruppo»

Khvicha Kvaratskhelia, ospite alla Apple Academy di Napoli dell’Università Federico II, ha parlato della del campionato di Serie A con la squadra azzurra.

LOTTA SCUDETTO – Kvaratskhelia è pronto per la ripresa del campionato contro l’Inter, e in merito alla lotta scudetto e il campionato disputato fin qui con il Napoli, l’attaccante georgiano ha aggiunto: «Lavoriamo sempre ad alto livello, questo è importante. La gente pretende sempre tanto da noi. Senza il valore di tutti non andremo da nessuna parte».