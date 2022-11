Kvaratskhelia, solo un infortunio può fermarlo! Out per Atalanta-Napoli

Kvaratskhelia non prenderà parte alla sfida tra Atalanta e Napoli, in programma sabato alle ore 18 al Gewiss Stadium di Bergamo. Il georgiano, assoluto protagonista in campionato e in Europa con la maglia azzurra, deve fermarsi a causa di una lombalgia acuta come comunicato dal club partenopeo

TEGOLA – Khvicha Kvaratskhelia finora ha trascinato il Napoli a suon di gol e assist ma per la sfida con l’Atalanta è costretto a fermarsi a causa di una lombalgia acuta. Il georgiano non partirà per Bergamo dove la squadra di Luciano Spalletti proverà a dare una spallata alla squadra di Gian Piero Gasperini, attualmente seconda in classifica a -5 dagli azzurri, e più in generale all’intero campionato. L’assenza di Kvaratskhelia si farà sentire?