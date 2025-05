Kvaratskhelia: «Finale di Champions un sogno. Inter squadra forte»

Kvicha Kvaratskhelia, ala georgiana del Paris Saint-Germain è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. L’ex giocatore del Napoli parla della sua opinione sull’Inter in vista della finale di Champions League.

SUCCESSI – Intervistato da Sky Sport, Kvicha Kvaratskhelia ha parlato di come si sia ambientato perfettamente all’interno del gruppo del PSG. L’ala georgiana manifesta il suo entusiasmo per aver raggiunto la prima finale di Champions League della carriera: «È stato tutto così rapido. Sono molto felice di essere qui a Parigi e di avere l’opportunità di coronare il sogno di giocare una finale di Champions League. Ci sono stati momenti difficili in passato, ma li ho superati. Porterò sempre la Georgia con me, un onore rappresentare il mio paese nella partita europea più importante».

Kvaratskhelia come consigliere! Luis Enrique prepara la finale

FINALE – Kvicha Kvaratskhelia, arrivato al PSG nel mercato di gennaio dopo aver iniziato la stagione con il Napoli, ha giocato spesso contro l’Inter in Serie A. La sua esperienza diretta avuta contro i nerazzurri potrà essere utile a Luis Enrique per preparare la finale di Champions League del 31 maggio: «Credo che Luis Erique e il suo staff abbiano già guardato molte partite dell’Inter. Certo, io posso dirci di averci giocato contro molte volte, so quanto siano forti. Se ci sarà un momento in cui ci sarà bisogno della mia opinione sono felice di farlo. Serie A? Sì sto seguendo le partite del Napoli assieme a Fabian Ruiz e Donnarumma. Spero e credo che vincano lo scudetto, se lo merita la gente e i tifosi azzurri».